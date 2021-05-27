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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

- Olay yeri - Yaralılara müdahale - Hastane acil servisi - Yaralıları bırakan ambulansların beklemesi - Hastane bahçesi ve tabelalar - Morg girişi - Siverek Devlet Hastanesi binası Şanlıurfa 'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Nurettin Toprak (26) idaresindeki 07 AHZ 749 plakalı otomobil, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile Amine (31), Abdulaziz (29), Ayşe (27), Arya Lina (2) ve Aleyna Toprak (1) yaralandı.Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna bebek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acil Servis Bebek Trafik Kazası Irak 

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