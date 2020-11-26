ŞANLIURFA - Otel yangını

- Yangının çıktığı otelden yükselen dumanlar - Otelde mahsur kalan vatandaşların camda beklemesi - İtfaiye ekiplerinin yangında mahsur kalan vatandaşları kurtarması Şanlıurfa 'da otel yangınıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi.112 Acil Servis ekiplerince, bu kişilere ilk müdahaleleri yapıldı.İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım