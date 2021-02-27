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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'nın göbeğindeki tarihi konak restore ediliyor

Şanlıurfa'nın göbeğindeki tarihi konak restore ediliyor

Şanlıurfa'nın göbeğindeki tarihi konak restore ediliyor

Restorasyon Mimari 

-tarihi konuktan detay
-tarihi konaktan havadan görüntüler
-İşçilerin çalışması
-genel detay

( ŞANLIURFA )- 1903 yılında 12 altın harcanarak yapılmıştı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın göbeğinde yıllardır atıl durumda bekleyen tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağı restore edere edilerek turizme kazandıracak. 1903 yılında 12.000 altın harcayarak Hacı Yusuf Kâmil tarafından yaptırılan tarihi konak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda restore ediliyor. Tarihe ve geçmişe önem veren Büyükşehir Belediyesi, tarihi konakta başlatılan restorasyon çalışmaları öncesinde yapının plan kurgusunu konağın eski fotoğraflarından yararlanarak çıkardı. Tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları mimari dokuya sadık kalınacak şekilde yapının orijinalliğini bozmadan gerçekleştirilecek.
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