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ŞANLIURFA - Mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

ŞANLIURFA - Mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

- Kenevir ekilen mısır tarlası - Jandarma ekiplerinin mısır tarlasında arama yapması - Hasat edilmiş kenevir - Kenevirlerin sökülmesi - Kenevirlerin yakılmak için taşınması - Kenevirlerin yakılarak imha edilmesi Şanlıurfa 'da mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Karaköprü ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 190 bin kök Hint keneviri ile tarlada gizlenmiş 415 kilogram esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.İlçe kırsalında dış kısımlarında mısır ekili olan 24 dönümlük tarlada arama yapan jandarma ekipleri, tarlanın iç taraflarında 190 bin kök Hint keneviri, 415 kilogram esrar, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 17 mermi ile 1 elektronik terazi buldu.Aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 1'i ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.Ele geçirilen 190 bin kök Hint keneviri tarladan sökülerek imha edildi.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Pompalı Tüfek Mısır Tarlası 

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