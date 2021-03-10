ŞANLIURFA - Miraç Kandili idrak edildi

- Balıklıgöl - Vatandaşların balıklara yem atması - Dergah Camisi - Vatandaşların dua etmesi - Mevlit okunmasıŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa 'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran - ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra bazı vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.
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