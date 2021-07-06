ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
- Durdurulan minibüste arama yapılması - Minibüsteki zula tabir edilen gizli bölmenin bulunması - Gizli bölmedeki uyuşturucunun çıkarılması - Minibüsün yedek lastiği içerisindeki uyuşturucunun bulunması Şanlıurfa 'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan minibüs durduruldu.Yapılan aramada, aracın tavan arasında ve yedek lastiğinin içerisinde gizlenmiş 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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