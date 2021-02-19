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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

- Yasadışı bahis operasyonu - Operasyondan görüntü - Adreslerde yapılan aramalar - Ele geçirilen malzemelerden - Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "yasa dışı bahis", "suç gelirlerinin aklanması" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa ve Adana'da belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda 6 lüks otomobil, 2 av tüfeği, 4 tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör ve 551 fişek, 1050 avro, 2 bin 800 dolar, 101 bin 285 lira, 416 altın türü madeni para ve çeşitli boyutlarda 25 altın parçası bulundu.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Avro Asad Dolar Lüks Otomobil Trol 

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