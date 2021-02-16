Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Adli Kontrol Terör Örgütü Irak Trol 

-Zanlıların adliyeye girişleri

( ŞANLIURFA ) -- Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı- Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Mardin, İzmir ve Kilis illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Şİ
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı