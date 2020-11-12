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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

operasyona zırhlı araçlarla gidilmesi

Zırhlı Araçlar Şafak Operasyonu Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-özel harekat polisleri
-kapıların koç başı ile açılması
-içeride yapılan aramalar
-ele geçirilen malzemeler, kitap ve dökümanlar
-detaylar

( ŞANLIURFA )- DEAŞ’ın Türkiye’deki yapılanmasına büyük darbe ŞANLIURFA

- Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye’deki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, DEAŞ adına sık sık toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını kaçak yollarla Türkiye’ye geçirmeye çalışmak için çeşitli yollar aradıkları belirlenen 24 şahıs şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği fişeği, 49 adet tabanca mermisi ile çok sayıda toplatılma kararı bulunan kitap ve dergi ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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