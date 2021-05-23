ŞANLIURFA - Kundaklandığı iddia edilen minibüs söndürüldü
- Minibüsün motor bölümünde oluşan hasar - İtfaiye ekibinin bekleyişi - Polis ekiplerinin incelemesi Şanlıurfa 'da kundaklandığı iddia edilen minibüste hasar oluştuŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki minibüsün motor bölümü hasar gördü.Dicle Mahallesi'nde park halindeki Ekrem K'ye ait 63 RD 151 plakalı minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüsün motor bölümünde hasar meydana geldi.
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