Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Kundaklandığı iddia edilen minibüs söndürüldü

ŞANLIURFA - Kundaklandığı iddia edilen minibüs söndürüldü

- Minibüsün motor bölümünde oluşan hasar - İtfaiye ekibinin bekleyişi - Polis ekiplerinin incelemesi Şanlıurfa 'da kundaklandığı iddia edilen minibüste hasar oluştuŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki minibüsün motor bölümü hasar gördü.Dicle Mahallesi'nde park halindeki Ekrem K'ye ait 63 RD 151 plakalı minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüsün motor bölümünde hasar meydana geldi.

Polis Bild Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement