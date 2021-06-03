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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti (2)

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti (2)

- Kazanın meydana geldiği köprü - Kaza alanındaki sağlık ve jandarma ekipleri - Köprüden düşen otomobil - Siverek Devlet Hastanesi Şanlıurfa 'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek - Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karayolları Jandarma Bild Trol 

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