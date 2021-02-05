Şanlıurfa kırsalındaki okullar 15 Şubat'a hazırlanıyor

-Şanlıurfa Valisi öğrenci ve velileriyle sohbet etmesi

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı köy okullarında incelemelerde bulundu.Siverek’e bağlı Kalkankaya köyündeki Kore Gazisi Cuma Kök’ü ziyaretinin ardından, bölgede bulunan Narlıkaya, Kapıkaya, Yeditaş ve Güvercin köylerini de ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu köylerde yüz yüze eğitimin başlayacağı okulları inceledi. Okullarının açılması için sabırsızlanan çocuklarla görüşen Vali Erin, çeşitli oyuncaklar dağıttığı çocuklara; okulların açılmasıyla birlikte derslerine daha sıkı çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Ziyaret ettiği köylerdeki evlerde ve köy odalarında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Erin, sohbet ettiği vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz’ün de eşlik ettiği Vali Erin, birleştirilmiş sınıf uygulamasının olduğu seyrek nüfuslu kırsal mahallelerdeki okullarda, yüz yüze eğitimin il-ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli şekilde alacağı kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlayacağını söyledi.



Köy okullarındaki yüz yüze eğitimin haftada beş gün olacağını kaydeden Vali Erin, salgın tedbirlerine azami hassasiyet gösterileceğini, oluşabilecek risklere karşı sıkı bir takibin uygulanacağını söyledi.







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