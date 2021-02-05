Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa kırsalındaki okullar 15 Şubat'a hazırlanıyor

Şanlıurfa kırsalındaki okullar 15 Şubat'a hazırlanıyor

Şanlıurfa valisi okulları incelemesi

General Kullar Hassasiyet Yüz Yüze 

-Şanlıurfa Valisi öğrenci ve velileriyle sohbet etmesi
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı köy okullarında incelemelerde bulundu.Siverek’e bağlı Kalkankaya köyündeki Kore Gazisi Cuma Kök’ü ziyaretinin ardından, bölgede bulunan Narlıkaya, Kapıkaya, Yeditaş ve Güvercin köylerini de ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu köylerde yüz yüze eğitimin başlayacağı okulları inceledi. Okullarının açılması için sabırsızlanan çocuklarla görüşen Vali Erin, çeşitli oyuncaklar dağıttığı çocuklara; okulların açılmasıyla birlikte derslerine daha sıkı çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Ziyaret ettiği köylerdeki evlerde ve köy odalarında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Erin, sohbet ettiği vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz’ün de eşlik ettiği Vali Erin, birleştirilmiş sınıf uygulamasının olduğu seyrek nüfuslu kırsal mahallelerdeki okullarda, yüz yüze eğitimin il-ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli şekilde alacağı kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlayacağını söyledi.

Köy okullarındaki yüz yüze eğitimin haftada beş gün olacağını kaydeden Vali Erin, salgın tedbirlerine azami hassasiyet gösterileceğini, oluşabilecek risklere karşı sıkı bir takibin uygulanacağını söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı