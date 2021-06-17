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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı

ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı

- Olay yerindeki çalışmalardan detaylar - İşçilerin çıkarılması ve ambulansla götürülmesi Şanlıurfa 'da kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde toprak kayması sonucu mahsur kalan kalan 2 kişi, yaralı çıkarıldı.Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki alt yapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.Toprak altında kalan işçilerden Abdulkadir Ertuğrul ile Müslüm Karataş'ı kurtarmak için olay yerine itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Alt Yapı Çalışması Toprak Kayması 

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