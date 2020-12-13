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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı

ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı

- Olay yerindeki polisler - Kavgaya karışan 2 kişinin gözaltına alınmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı.Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, taraflar bıçaklı saldırıda bulundu.Saldırıda 2 polis, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.Yaralı polisler, çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

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