ŞANLIURFA - Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

- Yağan karla kaplı ovanın görüntüsü - Kapanan yoldan görüntü - Tipi nedeniyle geri dönen büyükbaş hayvan sürüsü - Sürü çobanı Nesih Tekin ile röportajKaracadağ'a mevsimin ilk karı yağdı - Bölgedeki kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi bulduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü. Gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolun yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi.Kent merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.
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