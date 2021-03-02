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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ŞANLIURFA - İzinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı

ŞANLIURFA - İzinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı

- Jandarma ekiplerinin bölgede inceleme yapması - Kaçak kazıda bulunan mozaiklerŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.Mozaikler koruma altına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaçak Kaçak Kazı Trol 

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