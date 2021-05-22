ŞANLIURFA - İki aile arasında yaşanan silahlı kavga - Vali Erin: 'Tüm tedbirler alındı, olay kontrol altında'
ŞANLIURFA - İki aile arasında yaşanan silahlı kavga - Vali Erin: "Tüm tedbirler alındı, olay kontrol altında" - Siverek'te İki aile arasında yaşanan silahlı kavga - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile röportajGÜNCELEME - Şanlıurfa 'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı - VALİ ABDULLAH ERİN'İN AÇIKLAMASI EKLENDİŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, husumetli aileler arasında çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından Siverek ilçesine geldi.Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı. - Vali Abdullah Erin ailelerle görüştü Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Devlet Hastanesi'nde yakınlarını kaybeden ailelerle görüşmesinin ardından olayla ilgili bilgi aldı.Siverek Kaymakamlığı'na geçen Vali Erin, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile görüşerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı.Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada olayın kontrol altına alındığını belirtti. Üzücü bir olay yaşandığını dile getiren Vali Erin, şöyle konuştu:" Maalesef bugün sabah saatlerinde Taşlı Mahallesi'nde akraba olan aile bireyleri arasında ev yapımından kaynaklı meydana gelen silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralı 6 vatandaşımız var, olaydan hemen sonra hızlı bir şekilde 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edildi. İlk müdahalelerinden sonra da Şanlıurfa 'ya nakledildiler. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayın haber alındığı ilk saatlerden itibaren ilçe jandarma komutanımız, il jandarma komutanımız, kaymakamımız, güvenlik birimlerimiz hem köyde hem hastanede faillerin yakalanmasıyla ilgili tedbir alınması gereken her yerde ilk tedbirleri aldılar. Ben de süratli bir şekilde Siverek ilçesine geldim, hastaneye ziyarette bulunduk arkadaşlarla orada bir değerlendirme yaptık. Şu anda Siverek kaymakamlığında güvenlik birimlerinin başındaki arkadaşlarla olayı takip ediyoruz. Adli soruşturma başlatıldı. Olay kontrol altında ama biraz önce de ifade ettiğim gibi 3 vatandaşımız maalesef çok gereksiz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu. Bir kez daha bu vesileyle Şanlıurfa 'nın bu tür olaylarla anılmaması için bütün devlet görevlileri olarak görevimizin başındayız."Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Erin, "Tespitler tamamlandı ve en kısa süre içinde sonuç almayı hedefliyoruz. Kaçabilecekleri, saklanabilecekleri her yerde yeterli güvenlik personeliyle birlikte çalışmalarımız devam ediyor, gün içinde netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
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