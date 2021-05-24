ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
- Kavganın meydana geldiği yer - Bekleyen polis araçları - Kavganın yaşandığı alanda inceleme - Mermilerin isabet ettiği cam - Olay yeri inceleme polisinin çalışması - Siverek Devlet Hastanesi Şanlıurfa 'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remziye Y. (26) ile Cebrail O. (14) silahla yaralandı.Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili Ferhat O. gözaltına aldı.
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