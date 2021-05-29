Şanlıurfa hal pazarında korkutan yangın: Tonlarca ürün zarar gördü

-Söndürme çalışmaları

-Yerlerdeki patlıcanlar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da hal pazarında meydana gelen yangında tonlarca ürün zarar gördü. Dehşete düşüren yangın kameraya yansıdı. Haliliye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. İddiaya göre, bir işyerinin sebze dağıtım deposundaki palet ve kasalar, işyeri önünde kaynak makinası ile yapılan çalışma sonrası yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depodaki ve iki tırda bulunan tonlarca ürün zarar gördü. İki tır ve üç iş yerinin de zarar gördüğü yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

