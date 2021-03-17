ŞANLIURFA - Gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu
- Olay yerindeki sağlık ve jandarma ekipleri - Kaybolan kişilerin toplanan yakınları - Bekleyen itfaiye ekipleri - Jandarmanın kalabalığı uyarması - Yakınlarının feryatları - Dalgıç polislerinin gelişi ve arama çalışmaları Şanlıurfa 'da balık tutmak için göle açılan 3 kişinin bindiği sandal alabora oldu - Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için göle açılan 3 kişinin bindiği an gölette sandalın alabora olması nedeniyle 2 kişi kayboldu.Alınan bilgiye göre, Mahmut Kengiş, Ahmet Mindeş (24) ile Jiyan Kengiş (19), Soydan Mahallesi'ndeki tarımsal sulama göletinde sandalla balık avına çıktı.3 kişinin içerisinde bulunduğu sandal, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.Mahmut Kengiş kendi çabalarıyla sudan çıkarken Ahmet Mindeş ile Jiyan Kengiş suda kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı.
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