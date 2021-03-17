Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu

ŞANLIURFA - Gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu

- Olay yerindeki sağlık ve jandarma ekipleri - Kaybolan kişilerin toplanan yakınları - Bekleyen itfaiye ekipleri - Jandarmanın kalabalığı uyarması - Yakınlarının feryatları - Dalgıç polislerinin gelişi ve arama çalışmaları Şanlıurfa 'da balık tutmak için göle açılan 3 kişinin bindiği sandal alabora oldu - Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için göle açılan 3 kişinin bindiği an gölette sandalın alabora olması nedeniyle 2 kişi kayboldu.Alınan bilgiye göre, Mahmut Kengiş, Ahmet Mindeş (24) ile Jiyan Kengiş (19), Soydan Mahallesi'ndeki tarımsal sulama göletinde sandalla balık avına çıktı.3 kişinin içerisinde bulunduğu sandal, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.Mahmut Kengiş kendi çabalarıyla sudan çıkarken Ahmet Mindeş ile Jiyan Kengiş suda kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı.

Balık Avı Sağlık Ekipleri Şiddetli Rüzgar Balık Tutma Balık Tutmak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement