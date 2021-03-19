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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı

ŞANLIURFA - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı

- Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiFuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.Kent merkezinde, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan biri, savcılık tarafından serbest bırakıldı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Avcılık 

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