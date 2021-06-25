ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
- Kavganın olduğu sokak - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi yapması - Yerde duran tabanca ve bazı eşyalar Şanlıurfa 'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da tartışan çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dünürler arasında çıkan tartışma silah, taş ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.Olayda 2'si silahla olmak üzere yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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