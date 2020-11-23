ŞANLIURFA - Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
- Olay yerinde kaza yapan araç ve yaralılar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edip ambulansa götürmesi Şanlıurfa 'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mehmet Sırrı Çaktur idaresindeki 63 E 4091 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde devrildi. Otomobilde bulunan sürücüyle Fadile ve Mikail Çaktur, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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