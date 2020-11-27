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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

- Özel harekat ekiplerinin emniyet binasından çıkışı - Özel harekat ekiplerinin operasyon yapılacak binaya girişi - Polis ekiplerinin evde arama yapmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Savaşçı Terör Örgütü İstihbarat Trol 

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