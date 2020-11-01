Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa'dan İzmir'e gıda ve battaniye yüklü tır yola çıktı

Şanlıurfa'dan İzmir'e gıda ve battaniye yüklü tır yola çıktı

Tırdan detaylar

Depremzede Deprem Yardım Malzemesi Geçmiş Olsun 

-açıklama
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait gıda ve battaniye yüklü tır, İzmirli depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.Belediye ekiplerince hazırlanan bin adet gıda kolisi, 500 adet battaniye, 200 adet hijyen kolisi ile çocuklar için oyuncaklar, tıra yüklendi. Hazırlanan tır, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na gönderildi.Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Beyazgül, yardım için her zaman hazır olduklarını da aktardı. Beyazgül, "Biz buradan İzmirli hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderiyoruz. Elbette ki bugün yüreğimiz İzmir'den yana, burada mağdur olan her bir vatandaşımızla beraber. Tırımızın içerisinde bin gıda kolisi, 500 battaniye, 500 pike, gıda ve hijyen kolilerimiz var. Oradaki çocukları unutmamak için oyuncaklar gönderdik. Şanlıurfa bu tür yardımlara her zaman hazırdır, ihtiyaç olduğu zaman bu yardımları göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı