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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 kişiden 22'si tutuklandı

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 kişiden 22'si tutuklandı

Şanlıurfa narkotik motorize ekiplerin seyir halinde detay

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Motorize Ekip 

-Narkotik köpeğinin araçlarda arama yapmasından detay
-Araçlardan indirilen şahısların üzerlerini aramadan detay
-Narkotik timlerin mağaraları silahla aramalarından detay
-Motorize timlerin mağara çevresindeki şahısları üstlerini aramadan detay
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesinde narkotim motorize ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 45 kişiden 22'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü narkotim motorize ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken, araçlar da narkotik köpeği yardımıyla kontrol edildi. Bölgedeki şüpheli şahıslar üst aramasından geçirilerek, bölgede de arama yapıldı. Öte yandan, motorize narkotim ekiplerinin 3 ayda yaptıkları operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 23'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlar sırasında ekiplerce yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi, satışa hazır vaziyette 120 gram eroin, 130 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin, 300 gram bonzai ve 30 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SVY-
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