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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Söndürme çalışmaları

Ağaçlı Bild Ormanlı Orman Yangını Trol 

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da çıkan orman yangını 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, yangını itfaiye ve Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 100 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. (BB-SVY-
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