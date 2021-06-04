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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'daki feci kazada ölen 3 kişi Gaziantep'te defnedildi

Şanlıurfa'daki feci kazada ölen 3 kişi Gaziantep'te defnedildi

cenazeden detay görüntüler

Demir Korkuluk Cenaze Korkuluk Cenaze Namazı Direksiyon 

-cenaze yakınlarının ağlaması
-cenaze namazının kılınması
-detay görüntüler
-arşiv görüntüler

( GAZİANTEP )- Gözyaşları sel oldu- Siverek'te feci kaza: 5 ölü GAZİANTEP

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden üçü memleketleri Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında ve sonrasında gözyaşları sel oldu.Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25’inci kilometresinde dün öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 27 BRR 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarında köprü demir korkuluklarına çarpıttıktan sonra aşağıya uçtu. Meydana gelen feci kazada araç içerisinde bulunan İbrahim Canan, Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan hayatını kaybetti.Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden İbrahim Canan, Fatime Canan ve Şaziment Korkmaz'ın cenazeleri sabah saatlerinde memleketleri Gaziantep'e getirildi.
Cenazeler, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında Fatime Canan'ın çocukları gözyaşlarına hakim olamazken, o anlar yürekleri burktu.Öte yandan, feci kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Rukiye Uzman'ın Mersin'de, Ali Canan'ın ise Antalya'da defnedileceği öğrenildi.Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.
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