Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

-olay yerine gelen ambulanslar

-kazayı kaydeden vatandaşın yaşanan başka kazaya gösterdiği ilginç tepki "Maşallah, maşallah"

-polislerden görüntüler



( ŞANLIURFA )- "Maşallah, maşallah" diyerek kazayı kaydetti ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayı cep telefonuyla kaydeden vatandaşın yaşanan başka bir kazaya gösterdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde 4 araç zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşanan başka bir kaza ise cep telefonuyla kaydedildi. Kazayı kaydeden vatandaşları, “Maşallah, maşallah” diyerek şaşkınlıklarını yansıtması ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerine giden polis ekipleri, kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda önlem aldı. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik akışı yeniden normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-LO-Y)



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