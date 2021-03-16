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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da zabıtadan “Bilinçli tüketici ol broşürü”

Şanlıurfa’da zabıtadan “Bilinçli tüketici ol broşürü”

Zabıtadan “Bilinçli tüketici ol broşürü”

Bild Esenli Zabıta 

-Zabıta ekiplerinden detaylar
-Vatandaşlara broşürlerin dağıtılması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı “Tüketiciyi Koruma Haftası” etkinlikleri kapsamında vatandaşları tüketici hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.
Şanlıurfa’da tertip düzeni sağlamak, halkın, esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bir yandan da vatandaşları bilgilendirmek için eğitici faaliyetlerde bulunuyor. 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi vatandaşları tüketici hakları konularında bilinçlendirmek amacıyla hazırlattığı “Bilinçli tüketici ol” broşürü dağıttı.
Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerde dağıtımına başlanan broşürde vatandaşların bilinçli tüketici olmaları, günlük hayatlarında karşılaşacakları ve bilecekleri tüketici haklarıyla ilgili sorunlar karşısında haklarını nasıl ve nerede arayacakları yönünde bilgiler yer aldığı bildirildi.

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