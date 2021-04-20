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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 2 ölü, 9 yaralı

evden görüntüler

İlk Müdahale Yol Verme Kavgası Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-olay yerindeki polisler
-yerdeki boş kovanlar
-canları kırılmış araç
-evin içinde ve çevresinde inceleme yapan polisler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.Akşam ezanının okunmasına dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.’nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Olayda 11 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken aralarında çocukların da olduğu yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Çetin (22) ve Lami Çetin (50) hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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