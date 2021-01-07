Şanlıurfa’da yaşanan kazalar kamerada



- Şanlıurfa’da yaşanan kazalar kameralara yansıdı. Şanlıurfa’da yaşanan bazı kazalar, emniyete ait MOBESE kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde kavşaktan geçmeye çalışan Renault marka bir otomobil, Renault marka başka bir araçla çarpıştıktan sonra refüje çarpıp duruyor. Bir diğer görüntüde ise kilitli parke taşı yüklü tır, yol kenarında duran otomobili sollayarak geçmeye çalışıyor. Tırın şerit değiştirdiğini gören bir otomobil hızını kesince hafif ticari bir araç arkadan çarpıyor.



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