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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim başladı

Şanlıurfa’da yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim başladı

Şanlıurfa’da yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim başladı

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--Köy okullarında öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Köy okullarında öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kademeli yüz yüze eğitime geçiş programı kapsamında köy okullarının açılmasıyla öğrencilerin yüzü güldü. Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime merhaba dedi.
2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarıyıl tatili sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında ders zili çaldı. Bu kapsamda Şanlıurfa kırsalında açılan bazı ilk ve ortaokullarda öğrencilerin yüz yüze eğitime başladığı görüldü.
(BB-SD-
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