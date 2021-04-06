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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yangın faciası: Yangında anne öldü, 3 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa’da yangın faciası: Yangında anne öldü, 3 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

-Şanlıurfa’da yangın faciası

İlk Müdahale Nadan Yangın Faciası 

--Yangında anne öldü, oğlu ağır yaralandı
-Binadan detaylar
-Hastaneden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne öldü, çocuğu ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahellesinde meydana geldi. Mahallede bir binanın 6. Katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evde bulunan anne Gülsüm Aslan'ı (25) ve 3 yaşındaki oğlu Ali'yi dışarı çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Gülsüm Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali'nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-LO-Y)
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