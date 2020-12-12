Şanlıurfa'da yangın faciası

-binadan çıkan vatandaşlar

-detaylar



( ŞANLIURFA -1)- Ölü ve yaralılar var ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 katlı binanın 7 katında çıkan yangında ölü ve yaralılar var.Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın 7'nci katında çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemlerini sürdürdüğü yangında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.



loading...