Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da yangın faciası

Şanlıurfa'da yangın faciası

Yangından görüntü

Nadan Yangın Faciası 

-binadan çıkan vatandaşlar
-detaylar

( ŞANLIURFA -1)- Ölü ve yaralılar var ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 katlı binanın 7 katında çıkan yangında ölü ve yaralılar var.Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın 7'nci katında çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemlerini sürdürdüğü yangında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement