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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

ev ve iş yerlerindeki su

Yağan 

-suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar
-eşyalarını kurtarmaya çalışanlar
-ekiplerin çalışması
-röportajlar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Su sesine uyanan vatandaşlara büyük şok ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da gece saatlerinde yoğun bir şekilde yağan yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde evlerinde uyuyan vatandaşlar, sabah saat 04.00 sıralarında su sesiyle uyandı. Yataklarından kalkan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini su bastığını fark etti. Lavabo ve su giderlerinden gelen su, bir çok ev ve iş yerinin içerisine doldu. Eşyalarını kurtarmaya çalıştılar Evleri ve iş yerleri su dolan vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yerdeki malzemelerini toplayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken suyu tahliye edemeyenler ise ekiplerin gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde gelen ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Zarar büyük Ev ve iş yerlerini basan su nedeniyle zararlarının büyük olduğunu söyleyen ev ve iş yeri sahipleri, yetkililerden yardım istedi.
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