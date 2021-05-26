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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

- Ekiplerin operasyona çıkması - Özel Harekat ekiplerinin evlere girmesi - Adreslerde arama yapılması - Ele geçirilen uyuşturucularŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilo 800 gram eroin, 1 kilo 950 gram metamfetamin, 100 gram esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi.Operasyonda, sokak satıcısı olduğu belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Pompalı Tüfek 

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