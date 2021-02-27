Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Ceylanpınar Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların adresine baskın düzenlendi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.E.’nin adresine yapılan baskında, İ.E., Ö.S. ile H.G. isimli bir kadın üzerlerinde satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı