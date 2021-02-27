Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

-emniyet personellerin kapı kırma anı

-operasyon anı

-genel görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa´nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 23´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube ekipleri, "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla mücadele kapsamında Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 17 kilogram esrar, 300 gram eroin, 340 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 23´ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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