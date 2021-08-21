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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Gözaltı 

-Ele geçirilen uyuşturucu madde,
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Adliyeye sevk edilenler
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 13 kilogram esrar, 473 adet captagon hap, 55 adet ectasy hap ile bir miktar paranın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapmış olduğu operasyonlarda 11 kilo 700 gram kubar esrar maddesi, 1 kilogram toz esrar maddesi, 473 adet captagon hap, 55 adet ectasy hap, 1 adet hassas terazi ve 2 bin 745 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (BB-
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