- Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 26 kişi gözaltı

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-Şanlıurfa

-Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu, 26 kişi göz altı

-emniyet ekiplerinin eş zamanlı hareket etmesi

-ekiplerin olaya gidişi

-ekiplerin zanlılara müdehalesi

-ekiplerin göz altına alınması

-ele geçirilen maddeler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 kilo 800 gram eroin maddesi, 1 kilo 950 gram metamfetamin maddesi, 100 kilo gram esrar maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (SD-SD-

