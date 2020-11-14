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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ARAÇ TAKİBİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-DURDURULMASI
-YAPILAN ARAMA
-ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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