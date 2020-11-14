Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

-DURDURULMASI

-YAPILAN ARAMA

-ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



loading...