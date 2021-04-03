Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

-Olay yerindeki polisler -Olay yerindeki sürücüler -Kazaya karışan araçlardan genel detay ve görüntüler
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir kamyonet ile iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde tedavi edildi. Bir süre aksayan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndürüldü.
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