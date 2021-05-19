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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tüp faciası: 6 yaralı

Şanlıurfa’da tüp faciası: 6 yaralı

patlamanın yaşandığı evdeki önlemler

İlk Müdahale Polis Mutfak Tüpü Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri 

-olay yeri inceleme polisleri
-olay yerindeki vatandaşlar

( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa’da tüpten sızan gaz patlamaya neden oldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Güllüpaşa Sokaktaki bir evde mutfak tüpünden sıza gaz evdekilerin yemek yapmaya çalıştığı sırada patlamaya neden oldu. Patlamada ev savaş alanına dönerken içeride bulunan 6 kişi yaralandı. Patlama sesini duyup olay yerine giden vatandalar, evde yaşayan Mustafa A. (22), Fatma A. (16), Yüksel A. (9), Asaf A. (4), Esma A. (23) ve Yüksel A.’nın (57) yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ
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