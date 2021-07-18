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Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Olay yerindeki kalabalik

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Olay yerine gelen ambulanslar ile sağlık ekioleri
-Yaralılara mudahale
-Yaralıların ambulansa alınması
-Tepeden olay yeri ve yaşanan kargaşa görüntüleri
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 SA 451 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç Gap Bulvarında yoldan çıkarak karşı şeritte seyreden A. Ç.’nin kullandığı 06 FJ 1099 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada V. A., M. İ., E. Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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