Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

-Yaralı sürücüden görüntüler



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Asfalt Caddesi üzerine meydana geldi. Ahmet T., yönetimindeki 63 DU 194 plakalı motosiklet, önüne başka bir aracın çıkmasıyla direksiyonu kaybederek yere devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden yaptığı ilk yardım sonrası ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-SD-



loading...