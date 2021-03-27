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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazadan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Siverek’ten Diyarbakır yönüne ilerleyen Onur K. idaresindeki 80 BE 797 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Onur K. ile tırda yolcu olarak bulunan Muhammed Mustafa Çetin yaralandı. Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çetin ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin’in cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır’a temizlik malzemesi taşıyan tırdan tarlaya savurulan malzemelerin toplanması için çalışma başlatıldı. Bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-SD-
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