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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

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-Yapılan aramalar
-Operasyondan detaylar
-Adliyeye sevk edilen zanlılardan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım yataklık ve eleman kazandırdığı iddiasıyla bir derneğe yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, “PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye kazandırdığı, yardım ve yataklık ettiği” Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYA-DER) operasyon düzenledi.
Operasyonda Mebya-Der yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiklerine, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduklarına ve geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi bulunan 6 şüpheli operasyon sonucu gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-LO-Y
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