Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

- Şanlıurfa'da Organize Sanayide bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye Şanlıurfa Orgazine Sanayi'de yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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