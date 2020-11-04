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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Tekstil Fabrikası Fabrika Sağlık Ekibi 

-yangından görüntüler
-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da Organize Sanayide bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye Şanlıurfa Orgazine Sanayi'de yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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