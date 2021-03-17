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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Akalan Tefecilik Tefeci Operasyonu 

-Operasyondan genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edilen dökümanlar ile çok sayıda dijital materyale, senet ve alacak verecek defterine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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